Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile Kapadokya tatilinde

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Marcel Tisserand, ailesi ile birlikte Kapadokya’da tatil yapıyor.

Süper Lig’in sona ermesinin ardından Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Marcel Tisserand ailesi ile birlikte tatilini Kapadokya’da geçiriyor. Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Tisserand o anlarını sosyal medya hesabından “Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya” notu ile paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile birlikte Avanos ilçesinde halı mağazasını gezerken daha sonra ise Paşabağları, Kızılçukur vadisi ve Göreme’de balon ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.