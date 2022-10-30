Fenerbahçeli 25 bin taraftar Olimpiyat Stadı’nda

Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin deplasmanda İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 25 bin taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, müsabaka öncesinde tüm futbolcuları tribünlere davet etti.