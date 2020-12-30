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Fenerbahçe’den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.
Spor 30.12.2020, 11:57
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Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.
Fenerbahçe’de bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bulut ve oyuncular, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunurken, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini ifade etti.
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