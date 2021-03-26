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Fenerbahçe’den Yargıtay’a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı makamında ziyaret etti.

Spor 26.03.2021, 20:45
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Fenerbahçe’den Yargıtay’a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı makamında ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç’a Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen eşlik etti.
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