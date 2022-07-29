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Fenerbahçe’den sakat oyuncular hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Spor 29.07.2022, 19:14
Fenerbahçe’den sakat oyuncular hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.

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