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Fenerbahçe'den olay paylaşım

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Karşılaşmaya namağlup şekilde başlayan Trabzonspor, bu unvanını koruyarak Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı. 

Spor 18.10.2021, 11:30 18.10.2021, 12:30
Fenerbahçe'den olay paylaşım

Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada, Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Ali Şansal'a tepki gösterdi. 

Ali Şansal, karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçeli savunma oyuncusu Min-jae Kim'i çift sarıdan atmış, dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Trabzon lehine penaltı kararı vermişti. 

Fenerbahçe'den olay paylaşım

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Fenerbahçe, maçın hakemi Ali Şansal'ın kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı paylaşarak, "MS | 3-1" ifadesini kullandı. 

İşte Fenerbahçe'nin o olay paylaşımı: 

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