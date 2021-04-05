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Fenerbahçe’den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı

Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

Spor 05.04.2021, 20:41
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Fenerbahçe’den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı

Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maç esnasında reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklara değindi. Reklam panosunda, "Türkiye’de futbol 1959’dan önce de vardı!" paylaşımında bulunan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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