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Fenerbahçe’den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı
Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.
Spor 05.04.2021, 20:41
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Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maç esnasında reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklara değindi. Reklam panosunda, "Türkiye’de futbol 1959’dan önce de vardı!" paylaşımında bulunan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.