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Fenerbahçe’den kiralık oyuncularına yakın takip

Fenerbahçe, sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderdiği futbolcuları yakından takip ediyor.

Spor 14.03.2022, 12:18
Fenerbahçe’den kiralık oyuncularına yakın takip

Fenerbahçe, sezon başında ve devre arasında kiralık olarak gönderdiği futbolcuları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe’de 20221-2022 sezonunun başında ve devre arasında başka takımlara kiralanan futbolcular Ally Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan ve Barış Sungur’un performansını sarı-lacivertli teknik ekip yakından takip ediyor. Fenerbahçe’nin gözlemcileri, kiralık olarak forma giyen oyuncuları tek tek takip edip kulübe bir rapor hazırlıyor.

Ally Samatta

Fenerbahçe’den sezon başında Belçika Jupiler Lig ekibi Royal Antwerp’e kiralanan Tanzanyalı forvet Ally Samatta, ligde 25 maçta 1.131 dakika süre alırken, 4 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca Belçika Kupası’nda forma giydiği tek maçta 1 gol kaydetti.

Allahyar Sayyadmanesh

Sarı-lacivertlilerin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, sezonun ilk yarısını Ukrayna ekibi Zorya’da kiralık olarak geçirmişti. Zorya formasıyla ligde 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapan 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 2, Konferans Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Zorya ile devre arasında kiralık anlaşması sona eren İranlı futboluyu sarı-lacivertliler Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’e kiraladı. City’de 3 maçta forma giyen Allahyar toplamda 58 dakika süre aldı.

Muhammed Gümüşkaya

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından A takımda bir çok kez şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha düzenli 11’de forma giymesi için devre arasında Giresunspor’a kiralandı. Giresun’da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Max Meyer

Devre arasında kiralanan bir başka isim olan Alman futbolcu Max Meyer, sezon başında sarı-lacivertli ekiple 6 müsabakada forma giyip 219 dakika süre almıştı. Devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland’a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, burada 2 müsabakada toplam 103 dakika süre aldı.

Mauricio Lemos

Fenerbahçe’nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, sezon başında Belçika ekibi Beerschot’a kiralanmıştı. Lemos ligde takımı adına 13 maçta 818 dakika sahada kalırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Uruguaylı stoper ayrıca Belçika Kupası’nda 1 müsabakada sahada yer aldı.

İsmail Yüksek

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor’a kiralık olarak gönderildi. Yeşil-beyazlılarla ligde 21 maçta görev alan oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans gösterirken, Türkiye Kupası’nda ise 1 mücadelede sahada yer aldı.

Serhat Ahmetoğlu

Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ bek Serhat Ahmetoğlu, 2021 yılının devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı. Bu sezon ligde 4 müsabakada 180 dakika süre alan genç futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 3 maçta forma giydi.

Eyüp Akcan

Fenerbahçe’nin genç isimlerinden Eyüp Akcan, sezon başında Zonguldak Kömürspor’a kiralandı. Takımı adına 23 karşılaşmada top koşturan orta saha oyuncusu gol ve asist katkısında bulunamazken, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta sahada yer aldı.

Barış Sungur

Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki santraforu Barış Sungur, TFF 3. Lig ekibi Kuşadasıspor’a kiralık gitti. Burada 4 maçta 223 dakikada 1 gol atan Sungur, geçtiğimiz sezonu da Karşıyaka’da kiralık olarak geçirmişti.

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