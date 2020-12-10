Son Dakika
İşte erkeklerin COVID-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeni: O enzim, erkeklerin kanında daha yüksek çıktı
Fenerbahçe’den kadına şiddetle mücadele mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla ’Kadına şiddete tahammülümüz yok’ yazılı mesajı Ülker Stadyumu’nun dış duvarına yansıttı.
Spor 10.12.2020, 20:33
4
Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla ’Kadına şiddete tahammülümüz yok’ yazılı mesajı Ülker Stadyumu’nun dış duvarına yansıttı.Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğunu her fırsatta dile getiren ve toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası HeForShe için BM Kadın Birimi’yle iş birliği yapan Kulübümüz, bugün yine çok anlamlı bir organizasyona imza attı. 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında pek çok adım atan kulübümüz, kampanyanın son gününde stadımızın dış duvarına ’Kadına şiddete tahammülümüz yok!’ mesajını yansıttı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 9 branş, yüzlerce sporcu ve milyonlarca taraftarımızla bir kez daha haykırıyoruz ki ’Kadına şiddet suçtur. Ortak Olma, Seyirci Kalma’ denildi.
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü