banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?

Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 2 galibiyet

Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 2. galibiyetini aldı.

Spor 12.04.2021, 21:05
3
Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 2 galibiyet

Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Gaziantep FK’yı Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia’nın golleriyle 3-1 mağlup ederken, iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler 32. haftada Denizlispor ile oynanan müsabakayı Mbwana Samatta’nın golüyle 1-0 kazanmış, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
açık