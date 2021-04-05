Fenerbahçe’den iç sahada 65 gün sonra galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy’de Denizlispor’u 1-0 mağlup ederek iç sahada 65 gün sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor’u 1-0 mağlup ederken 65 gün sonra iç sahada galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler 30 Ocak 2021’de Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etmiş ve bu maçın ardından oynanan 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.