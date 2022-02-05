Fenerbahçe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın korona virüse yakalanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız ve Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" denildi.