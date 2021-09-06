Fenerbahçe’den Caner Erkin’e teşekkür

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e transfer olan Caner Erkin’e hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Caner Erkin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan ’fişek’ lakabını alan Caner Erkin’e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.