Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleden 3-1 mağlup olarak ayrıldı ve liderlik koltuğunu Trabzonspor’a bıraktı.

Maçın bitiminin ardından Fenerbahçe resmi Twitter hesabından maçın hakemi Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Kim Min-Jae’nin 23’te kırmızı kart gördüğü ve Trabzonspor’un 86. dakikada kazandığı penaltı sonrasında Fenerbahçe, maç sonucu belirten görselde hakem Şansalan’ın fotoğrafını kullandı.