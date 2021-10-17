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Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra mücadelenin hakemine tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gösterdi.

Spor 17.10.2021, 22:31
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleden 3-1 mağlup olarak ayrıldı ve liderlik koltuğunu Trabzonspor’a bıraktı.

Maçın bitiminin ardından Fenerbahçe resmi Twitter hesabından maçın hakemi Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Kim Min-Jae’nin 23’te kırmızı kart gördüğü ve Trabzonspor’un 86. dakikada kazandığı penaltı sonrasında Fenerbahçe, maç sonucu belirten görselde hakem Şansalan’ın fotoğrafını kullandı.

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