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Fenerbahçe’den, Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada TFF’nin dikkatine sunulan sorular yer alırken, "TFF Başkanı ile MHK Başkan Vekili arasında ticari bir ilişki var mıdır?" sorusu da dikkat çekti.

Spor 16.03.2022, 15:51
Fenerbahçe’den, Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada TFF’nin dikkatine sunulan sorular yer alırken, "TFF Başkanı ile MHK Başkan Vekili arasında ticari bir ilişki var mıdır?" sorusu da dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un PFDK’ya sevk edilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev alan kişi ve kurulların, göreve geldikleri günden itibaren tamamen tutarsızca verdikleri kararlar zinciri, Türk futbolunu hem kendi ülkemizde hem de uluslararası arenada çelişkilerle dolu bir sürecin parçası haline getirmiştir.

Bunun son adımında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF sitesinde hala yayınlanmadığı için resmi bir açıklama olup olmadığını dahi anlayamadığımız şekilde, yayıncı kuruluş ekranlarında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş; bu açıklamalar kamuoyunu rahatlatmak yerine yapılan operasyona dair soru işaretlerini daha da artırmıştır.

Tüm bu çelişkili açıklamalara ve Fenerbahçe’mizin uğradığı haksız uygulamalara karşı 11 Mart 2022’de yaptığımız basın toplantısında hem endişelerimizi dile getirdik hem de bu kararların hangi ilişkiler çerçevesinde alındığını sorgulayarak bunun Türk futboluna vereceği zararlar konusunda tespitlerde bulunduk.

Bugün gelinen noktada TFF yöneticileri, Türk futbolu adına sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanıp kulübümüzü cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bunlara rağmen doğru bildiğimiz konuların üzerine gitmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyu huzurunda tekraren vurgulamak istiyor; gündeme getirdiğimiz tüm bu konuların açıklığa kavuşturulmasını ısrarla bekliyoruz.

AŞAĞIDA YER ALAN SORULARIMIZI BİR KEZ DAHA KAMUOYUNUN BİLGİSİNE, TFF’NİN DİKKATİNE SUNUYORUZ:

1- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ‘tamamen kendi eylemi’ olarak nitelendirdiği liste operasyonunda, ‘DÜŞÜNCESİNDE VE DAVRANIŞINDA HÜR OLMADIKLARI’ söylenen hakemlerin, sadece bu sezonda toplam 280 maçta 150’den fazla görev almaları 2021-22 sezonunu sorgulanır hale getirmemiş midir?

2- MHK Başkanının tanımladığı şekilde bu hakemler düşüncelerinde ve davranışlarında hür değil iseler kimin / kimlerin etkisi altında kararlarını verdiler? Bu konu, ilgili sürecin kamuoyuna açıklanması gereken en önemli başlığıdır.

3- MHK Başkanı ifadesine göre 4 aylık bir çalışmanın sonucu olan, “Bir gün dahi bekleyemezdik” diye tanımlanan kararın, sadece 2 gün öncesinde, liste dışında kalan hakemlerin 4’ünün maç yönetmiş olması mantıklı mıdır?

4- TFF tarafından liste dışı bırakılan hakemler ikna edilerek ya da tahkim başvurusu sonrası göreve döndükleri takdirde düşünce ve davranışlarında hür mü olacaklar?

5- TFF Başkanı ile MHK Başkan Vekili arasında ticari bir ilişki var mıdır? Varsa bu durum etik midir? Etik ise şeklen doğru mudur?

6- Hakem atamalarının, belli standartlar ve algoritmaya bağlı olmaksızın, teamüllere aykırı ve tamamen keyfi müdahaleler ile yapıldığına dair iddiamız hakkında ne düşünüyorsunuz?

7- Hakemlerimizin daha verimli ve katmadeğerli hizmet edebilmeleri adına tabi tutuldukları atletik performans, kural bilgisi yeterliliği ve yabancı dil becerisi sınavları neden ve hangi amaçla uygulamadan kaldırılmıştır?

8- TFF ve MHK, bu sezon Beylerbeyi-Riva, Riva-Beylerbeyi konuşlanma değişikliğini neden yaptı?

9- TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, görev süresi içerisindeki bir maç sonrasında bir hakemi arayarak hakaret ve tehdit etmiş midir?

Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durumun fotoğrafı olan bu operasyonun, hiçbir tarafı, onaylayıcısı ya da karşı koyucusu olmadığımızı, bir kez daha açıklıkla dile getiriyoruz.

Futbolumuzda yaşanan bu belirsizlik ve karmaşayı, şehir paydası odaklı yeni bir güç odağı oluşturma ve güç elde etme fırsatı olarak gören kişi / kişiler için de her şeyin farkında olduğumuzu vurguluyor;

Yıllarca belli grupların emrinde olmuş Türk futbolunun yeni bir odağın yönetiminde olmaması adına mücadeleden bir adım geri atmayacağımızı açıklıyoruz.

Sorduğumuz bu soruların tatmin edici cevapları kamuoyu ile paylaşılmadığı müddetçe bu soruları gerektiğinde daha fazla bilgiler vererek sormaya devam edeceğiz."

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