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Fenerbahçe’den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, vefat eden Türk futbol camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 18.02.2023, 21:19
Fenerbahçe Kulübü, vefat eden Türk futbol camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.