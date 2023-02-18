Fenerbahçe’den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, vefat eden Türk futbol camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.