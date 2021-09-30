banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!

Fenerbahçe’den ağır mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Yunan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu.

Spor 30.09.2021, 21:40 30.09.2021, 23:01
Fenerbahçe’den ağır mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Yunan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Kadıköy’de Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayan Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. 6. dakikada Tiquinho’nun golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlı ekip daha sonra Masouras’ın 2 kez fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0’a taşıdı. Sarı-lacivertliler müsabaka boyunca net pozisyon bulmakta güçlük çekerken, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oyundan alındığında tribünler tepki gösterdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P