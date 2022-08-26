Fenerbahçe’den 3 Temmuz toplantısı

Fenerbahçe Kulübü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin "Futbolda Şike Davası"nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler hakkında verdiği beraat kararlarının onanmasının ardından atılan adımlarla ilgili toplantı düzenledi.

Ülker Stadı’nda düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve kulübün avukatlarından Erden Gürden katıldı. Fethi Pekin, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin söz konusu dönemde uğradığı zararların tazminine ilişkin şunları aktardı:

"Uğradığımız zararların tazmini için çalışmalarımızı 4 yıldır devam ettiriyoruz ve belli dönemeçlerde, zamanlarda hukuki mücadelemizi devreye sokuyoruz. Bunlardan ilki geçen sene ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonuna açtığımız tazminat davası. Bu dava federasyonun Fenerbahçe’yi 2011-2012’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ne göndermemesi neticesinde doğan zararları için açılmış bir dava. Bu davamızın ilk duruşması 9 mart 2022’deydi. İçişleri Bakanlığına açtığımız tazminat davası ise tam yargı davası. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne men kararından doğan zararların tazmini. Başından beri biz devletimize dava açmak yerine helalleşmek tabirini kullandık. Bu beyanda da İçişleri Bakanlığına bir sulh başvuru dilekçesiyle başlattık ancak cevap alamadığımız için davayı ikame ettik. Zamanlamayı soranlar var. Hukukumuzda hak düşürücü süreler var. Bu yüzden dava bu dönemde açıldı."

"Sonuna kadar gideceğiz"

Fenerbahçe’nin kamu yararına kurulu bir spor kulübü derneği olduğunu vurgulayan Pekin, "Bizim yönetim kurulu olarak helalleşmek önceliğimiz ama bir de kanunun getirdiği birtakım sorumluluklarımız var. Yeni yasayla bunlar perçinlendi. Bu iki dava ve muhtemel atılacak adımlarla ilgili çalışmalar devam etmekte. Fenerbahçe’nin haklarını savunmaya her daim sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Yaşanan süreçte UEFA’nın federasyona mektup yazdığını ve Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden men etmesi talebinde bulunduğunu hatırlatan Pekin, "Aksi taktirde hem Fenerbahçe’nin hem de Türk futbolunun ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade ediyorlar. Buna cevabı da 24 ya da 48 saat içinde istiyorlar. Federasyon, kulübümüze ’siz çekin takımı’ diye telkinde bulunuyor ama tabii kulübümüz yapmıyor. UEFA’nın sıfır tolerans kuralı var. Ülke tarafından verilmiş men kararı olduğu için kendileri de rahat rahat bu kararı alıyor. Bunun üzerine Fenerbahçe, UEFA’ya 5 milyon Euro tazminat davası açıyor. Sonrasında 8. ayında davayı geri çekiyor. Neden bu davayı geri çekiyor ? Ülke menfaatlerini gözeterek geri çekiyor. Nedir bu ülke menfaati? Türkiye’nin herhangi bir şekilde sportif müsabakalardan ceza görmemesi. Sportif müsabakalara ev sahipliği yapmasının engellenmesi gibi yaptırımlar bize söyleniyor. Fenerbahçe de ülkemizin menfaatlerini gözeterek davayı geri çekiyor" açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’nin maddi zararlarının bilirkişi tarafından hesaplanacağını da aktaran Pekin, Beşiktaş ile oynama talebinde bulundukları Süper Kupa finali ile 28 şampiyonluk isteklerine ilişkin TFF’nin herhangi bir yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.

Erden Gürden: "Bu iş masada bitecek"

Erden Gürden ise, TFF’ye açtıkları tazminat davasının devam ettiğini ve 22 Eylül tarihindeki duruşmayı heyecanla beklediklerini ifade etti. Resmi olarak helalleşme noktasında olduklarını aktaran Gürden, "Fenerbahçe’nin maddi manevi zararlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunduk. Maddi manevi davadır, itibarın geri verilmesi talebi vardır. Aklandık ama tüzel kişilik anlamında Fenerbahçe’nin uğradığı zararlar tazmin edilmedi. İdari mahkemesinden istediğimizi alamazsak bunda sınırlı tutmayacağız ki bizim istediğimiz sulh ile bunun tamamlanması, helalleşme olması. Saldırı Fenerbahçe’ye yönelik başlatılmış. Türk futbollunu ele geçirmek için Fenerbahçe’ye saldırıyorsunuz. Doğan zararlar inanılmaz. Rakamları mümkün olduğu kadar somutlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç. Bu iş bence yargılama sonucu bitmeyecek, masada bitecek. Yargı bizde biraz yavaş. O yüzden bir tarih veremiyorum ama temennim bir an önce sona ermesi. Devletimizin bu çabaları karşılıksız koymayacağını, Fenerbahçe camiasını bu üzüntü içinde bırakmayacağımızı biliyoruz. O dönemde maddi zararların karşılığı yok. Devletimizle karşılıklı oturup nasıl rakamda anlaşırız bilmiyoruz. Buna sebep olan terör örgütü, o yüzden ilk başvuracağımız yer devletimiz oldu" ifadelerini kullandı.