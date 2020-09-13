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Fenerbahçe’den 2 bomba! Bas Dost ve Mbwana Samatta
Sezona santrfor transferini yapmadan giren Fenerbahçe 2 yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar Bas Dost'u bonservisiyle Samatta'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Spor 13.09.2020, 09:16
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Sezona santrfor transferini yapmadan giren Fenerbahçe 2 yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar Bas Dost'u bonservisiyle Samatta'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor.
FENER İKİSİNİ BİRDEN İSTİYOR
Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyuncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.
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