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Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe’de Mayıs ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Spor 07.05.2022, 10:58
Fenerbahçe’de Mayıs ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.