Fenerbahçe’de yönetim tam kadro

Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçını tam kadro takip etti.

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını tribünde takip etti.