banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 24.06.2022, 14:35
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçtiler. Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Yorumlar (0)
23°
açık