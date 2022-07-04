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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.

Spor 04.07.2022, 13:40
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.

Avusturya’da kampta olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda başlayan idman, ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu ile devam etti. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında taktiksel çalışmalarla antrenman noktalandı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarını akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

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