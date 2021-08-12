Fenerbahçe’de Valencia antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia antrenmanda yer almadı.

Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.