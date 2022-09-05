Fenerbahçe’de UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında perşembe günü sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde UEFA’ya verilen liste de belli oldu.

Fenerbahçe’de UEFA kadrosunda olan isimler şöyle:

"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi."