banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus da bugün gerekli kontrollerden geçti.

Spor 14.06.2022, 13:13
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus da bugün gerekli kontrollerden geçti.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ile sağlık kontrolünden geçen ikinci grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

Yorumlar (0)
22°
açık