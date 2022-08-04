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Fenerbahçe’de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. İrfan Can, takımla hiç çalışmadığı için bu akşam oynanacak olan Slovacko maçının kadrosunda olmayacak.
Fenerbahçe’de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. İrfan Can, takımla hiç çalışmadığı için bu akşam oynanacak olan Slovacko maçının kadrosunda olmayacak.
Spor 04.08.2022, 10:30
Fenerbahçe’de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. İrfan Can, takımla hiç çalışmadığı için bu akşam oynanacak olan Slovacko maçının kadrosunda olmayacak.