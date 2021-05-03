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Fenerbahçe’de Sosa etkisi

Fenerbahçe’nin Arjantinli orta sahası Jose Sosa, BB Erzurumspor karşısında gösterdiği performansla ve attığı golle sarı-lacivertlilerin 3-1’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Spor 03.05.2021, 22:31
Fenerbahçe’de Sosa etkisi

Fenerbahçe’nin Arjantinli orta sahası Jose Sosa, BB Erzurumspor karşısında gösterdiği performansla ve attığı golle sarı-lacivertlilerin 3-1’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Süper Lig’in 39. haftasında BB Erzurumspor’u Kadıköy’de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Arjantinli futbolcu Jose Sosa ön plana çıktı. Müsabakanın 6. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 35 yaşındaki futbolcu oyun içerisinde attığı kilit paslarla dikkat çekti. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından orta alanda oyun kurma görevi üstlenen Sosa takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizerken, savunma anlamında da girdiği 5 ikili mücadeleden 2’sini kazandı.
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