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Fenerbahçe’de Serdar Dursun şoku

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda köprücük kemiği kırıldı.

Spor 16.08.2021, 12:30
Fenerbahçe’de Serdar Dursun şoku

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda köprücük kemiği kırıldı.

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Dursun’un tedavisine başlandığı belirtildi.
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