Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcularımızın sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.