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Fenerbahçe’de Perotti’nin lisansı çıktı

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ DİEGO PEROTTİ'NİN LİSANSI ÇIKTI.

Spor 06.10.2020, 13:40
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Fenerbahçe’de Perotti’nin lisansı çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Perotti’nin lisansı çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Arjantinli Diego Perotti’nin lisansı çıktı. Dün transferi gerçekleştirilen oyuncunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’nun sisteminde yer aldı.

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