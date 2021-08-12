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Fenerbahçe’de Pelkas şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas’ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Spor 12.08.2021, 11:12
Fenerbahçe’de Pelkas şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas’ın, sabah gerçekleştirilen antrenmanda omzu çıktı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Pelkas’tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas’ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.
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