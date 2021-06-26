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Fenerbahçe’de oy sayımı başladı

Fenerbahçe’de gerçekleşen ve mevcut Başkan Ali Koç’un tek aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul’da oyların sayımına başlandı.

Spor 26.06.2021, 17:39
Fenerbahçe’de oy sayımı başladı

Fenerbahçe’de gerçekleşen ve mevcut Başkan Ali Koç’un tek aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul’da oyların sayımına başlandı.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da saatlerin 17.00’yi göstermesiyle birlikte oy kullanma işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı. 38 sandıkta eş zamanlı olarak başlayan oy sayımlarında kongre üye kartları ve kullanılan oy zarfları ayrılırken, daha sonra oyların sayımına geçildi. Mevcut Başkan Ali Koç, kongrede tek aday olarak yer alıyor.
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