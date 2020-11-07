banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

Fenerbahçe’de Nando De Colo 3-4 hafta yok!

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FRANSIZ OYUNCU NANDO DE COLO'NUN 3 İLA 4 HAFTA ARASINDA PARKELERDEN UZAK KALACAĞINI AÇIKLADI.

Spor 07.11.2020, 12:41
4
Fenerbahçe’de Nando De Colo 3-4 hafta yok!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nando De Colo’nun 3 ila 4 hafta arasında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, dün oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulduk, "Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3 ila 4 hafta arasında olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378