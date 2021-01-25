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Fenerbahçe’de Mesut Özil bireysel çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Spor 25.01.2021, 17:11
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.Fenerbahçe’de Mesut Özil, bireysel çalıştı. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Özil, bugün Can Bartu Tesisleri’nde sarı-lacivertlilerin bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde özel program dahilinde hazırlıklarına devam etti.