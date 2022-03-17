Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimine yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.