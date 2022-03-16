Fenerbahçe’de Konyaspor hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında 20 Mart Pazar günü Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.