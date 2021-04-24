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Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 24.04.2021, 19:55
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Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. Yarın akşam Kadıköy’de oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.
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