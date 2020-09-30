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Fenerbahçe’de Karagümrük hazırlıkları devam etti
FENERBAHÇE'DE KARAGÜMRÜK MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ
Spor 30.09.2020, 14:19
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli takımlar halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 1 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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|3
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|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
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|9
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|2
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|3
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|3
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|3
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|3
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|2
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|3
|2
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|3
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|1
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|1
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