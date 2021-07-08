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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor 08.07.2021, 12:54
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.
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