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Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 17.11.2020, 17:21
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Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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