banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu
Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Spor 13.11.2020, 13:52
1
Fenerbahçe’de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378