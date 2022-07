Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü’nün gelenekselleşen bayramlaşma töreni, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, genel kurul üyeleri ve taraftarlar da törende yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bayramlaşmaya gelenleri kapıda karşılayıp tek tek bayramlarını kutladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde birer konuşma gerçekleştirdi.

Uğur Dündar: “Cumhuriyetin 100. yılında 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır”

İlk olarak konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, herkesin bayramını kutlayarak, “Birliğin, beraberliği, dayanışmanın ve paylaşmanın bayramı olan bu güzel günde hepinizi selamlıyor ve Kurban Bayramınızı kutluyorum. Büyük Fenerbahçe Ailesi’nin çok kıymetli fertleri, geçtiğimiz hafta stadımızın kapısına heykelini diktiğimiz Ulu Önder, ’Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir’ der. Tarih ders çıkardığımızdır, ibret aldığımızdır ya da övünç kaynağımızdır. Tarih, bundan sonra yapacaklarımız için şaşmaz bir pusuladır. Tarih, onlarca yıl süregelen hataları her seferinde bıkmadan hatırlatan bir alarmdır. Tarih, hoşumuza gitse de gitmese de reddedemediğimiz bir gerçektir. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş ve futbol müsabakaları düzenlemeye başlamıştır. Camiamız da Türk futbolunda şampiyonluklar kazanmış ve unutulmaz bir tarih yapmıştır. Yıllardır mücadelesi verilen bu tarihi kayıtlara geçirmek de Başkanımız Ali Koç’a nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarımızda emeği geçen, yurdumuz için canını ortaya koyan tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı tarih önünde selamlıyorum. Cihat Arman’dan Zeki Rıza Sporel’e, Lefter’den Mehmetçik Basri’ye, Volkan Demirel’den Altay Bayındır’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizin alın teri olan bu yıldızlar, aynı ruhun bağımsızlık aşkı olarak tribünlerimizde parlayacak ve yarınlarımıza umut olacaktır. Fenerbahçe’nin asil gençleri, kuşkun olmasın ki Cumhuriyetin 100. yıl şampiyonluğu da senin alnına yazılmıştır. Kökleri Kuva-yi Milliye’ye dayanan şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, yurdun işgal altındayken Anadolu’ya silah taşıyan tertemiz avuçlarının altında parlayacaktır. Ele geçirilemeyen ve yıkılmayan tek kale olan Fenerbahçe, şüphen olmasın ki dahili ve harici düşmanlarına karşı o kupa meydanlarda taşınacaktır. Cumhuriyetin 100. yılında 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Topraklarımızda bu bayramları yaşamamızı sağlayan Aziz Atatürk’ü bir kez daha selamlıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

Ali Koç: “Yolumuz açık, şampiyonluğun en büyük adayıyız”

Uğur Dündar’ın ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Sevgili Uğur Dündar başkanımız söylenecek her şeyi söyledi. Buradaki herkesin kalbine, duygularına, düşüncelerine çok güzel aktardı her şeyi. Bu coşku daim olsun. Özellikle çocuklarınızı sevgiyle kucaklıyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ülkemizin potansiyeline her geçen gün hızlı adımlarla yaklaştığı, sarı-lacivert başarılarla dolu nice bayramlar diliyorum. Allah tekrarını yaşatsın. Bugün çok fazla konuşmayacağım, 30 Temmuz’da yüksek divan kurulunda konuşacağım. Akdeniz Oyunları’nda 108 madalya aldık ve 27 madalya, Fenerbahçeli sporcular tarafından kazandırıldı. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum, Akdeniz Oyunları’nda alınan başarı var. Futbol takımımız beklediğimiz başarıyı yakalayamadı, 2. olduk. Ama İsmail Kartal’ın ardından tribünlerin bir araya gelmesi ve oynanan futbol, ilerisi için önemliydi. Erkek basketbol takımımızı da kutluyorum. Son başarılarımızın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına girerken, hedeflediğimiz pek çok başarının habercisidir. 100. yıl şampiyonluğu, bu ülkenin kuruluşunda emeği geçen Fenerbahçe’ye çok yakışacaktır. Çok kısa sürede satabileceğimiz biletlerin tamamı tükendi. Bu durum, Fenerbahçe taraftarının önümüzdeki sezonki düşüncesinin göstergesidir. Bana çok telefon geliyor taleple ilgili olarak, biletleri tüketen taraftarlara teşekkür ediyorum. İlk maçımız 20 Temmuz’da. Buradan başlamak üzere resmi ve özel her maçımızda takımımıza başarılar diliyorum. Sezonu çok kuvvetli bitiren takımımıza yapacağımız ve yaptığımız takviyelerle, Jorge Jesus hocamızın önderliğinde şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Yolumuz açık” dedi.

“Kimse bütün maçları kazanarak şampiyon olamaz”

TFF seçimlerinin yeni gerçekleştiğine dikkat çeken Ali Koç, “TFF seçimleri yeni yapıldı. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu’na başarılar diliyorum. Kurullar yeni açıklandı ve değerlendirmemi 30 Temmuz’da yapacağım. En azından yönetim kurulunda çok çok iyi niyet var. Bazı atılan adımlar şeffaflık açısından devrim niteliğinde. Tüm şüpheleri minimize etmesi açısından kısa sürede çok önemli adımlar atıldı. Bana göre en azından yakın tarihimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin gördüğü en kötü, en skandal TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu geride bıraktık. Bu yönetimin Türk futboluna çok ama çok tahribatı, güven erozyonu, maddi ve idari her açıdan büyük zarar vermiştir. Bunu toparlamak zaman alacaktır. Biz Fenerbahçe olarak yeni yönetime elimizden gelen yardımı vereceğiz. İnanıyoruz ki onların da inancı, Türk futbolunu daha adil ve şeffaf noktaya getirmek. Eski alışkanlıkları görürsek, eski yapısal süreçleri, ilişkilerle yürütülen futbolu görürsek, tepkimizi koyarız. Şurada 3-4 haftada alınan kararlar oldukça önemli. İnşallah onlar da bu samimi bulduğum amaçlarını gerçekleştirirler. Hepimiz 100. yıla kilitlendik. Bu, tüm taraftarlarımıza sesleniştir. Türkiye’ye gelebilecek dünya çapındaki en iyi hocalardan birini getirdik. Tabii ki her şey tozpembe olacak diye bir şey yok. Ama ben inanıyorum ki, Jorge Jesus önderliğinde hedefe gideceğiz. Tabii ki uzun bir sezonda inişler çıkışlar olacaktır, kimse bir ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmamıştır. Bir kere biz 1967 yılında namağlup şampiyon olmuştuk. Yalnız bu engebeli yollara girdiğimiz zaman sizlerden ricam her zamankinden çok kenetlenmeniz. Ancak dakika 1 gol 1 misali, yine sosyal medyada karışıklık olması için malum hesaplar çalışmaya başladılar. Birkaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Ama samimi, iyi niyetli, ancak konulara hakim olmadan bu furyaya katılan taraftarlarımız oluyor. Kenetlenin Fenerbahçe’nin etrafında. Bu tribünler Fenerbahçe’yi şampiyonluğa götürecektir. Hep beraber el ele, yeni sezona hazırlanalım ve takımlarımıza destek verelim. Fenerbahçe çok yaşa” diyerek sözlerini tamamladı.