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Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 25.04.2022, 15:33
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK hazırlıklarına devam edecek.