Fenerbahçe’de Djordevic şoku!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Aleksandar Djordevic için sarı-lacivertli kulüpten açıklamada geldi. Rahatsızlığı sebebiyle takımının Aliağa Petkimspor maçında görev alamayacak olan Djordevic hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür."