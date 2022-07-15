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Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 15.07.2022, 13:03
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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