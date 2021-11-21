Fenerbahçe’de derbide 6 yeni isim

Fenerbahçe’de 6 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerde 6 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı. Fenerbahçe’de Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu.