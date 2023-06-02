Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.