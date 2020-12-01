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Fenerbahçe’de Denizlispor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 01.12.2020, 18:56
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Fenerbahçe’de Denizlispor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Antrenmanda Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara başlarken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarına, Sinan Gümüş de bireysel çalışmalara başladı. Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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