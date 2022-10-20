Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.